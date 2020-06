Trotz drohenden Abstiegs : Dauerkarten-Besitzer bleiben Fortuna treu - unabhängig von der Liga

Düsseldorf Die Fortuna-Fans bleiben ihrem Verein treu - unabhängig davon, in welcher Liga die Düsseldorfer spielen werden. Knapp 10.000 Dauerkarten-Besitzer haben ihre Saisontickets frühzeitig für die nächste Saison verlängert.

Fortuna Düsseldorf steckt in der Bundesliga mitten im Abstiegskampf, die Unterstützung der Fans ist dennoch ungebrochen. Ein Indiz dafür ist zumindest die Unterstützung ihrer Dauerkarteninhaber: Beim Tabellensechzehnten sind schon knapp 10.000 Dauerkarten frühzeitig für die kommende Saison verlängert worden – unabhängig davon, in welcher Liga das Team von Trainer Uwe Rösler spielen wird. Nach 29. Spieltagen liegen die Fortunen auf dem Relegationsplatz 16, der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Werder Bremen beträgt zwei Punkte. Die Norddeutschen haben allerdings eine Partie weniger absolviert.

Fortunas Marketingvorstand Christian Koke wertete die hohe Zahl als „tolles Zeichen“. Der Verein sei den Dauerkarteninhabern „sehr dankbar“. „Dass knapp 10.000 Menschen ihre Dauerkarte verlängert haben, obwohl noch nicht einmal feststeht, in welcher Liga wir im nächsten Jahr spielen werden, zeigt, wie sehr unsere Fans die Fortuna im Herzen tragen. In solchen Zeiten kommt es auf gegenseitige Unterstützung an, und wir sind begeistert vom Support unserer Fans“, sagte Koke.