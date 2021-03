Beide Teams bleiben in dieser Saison bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück. In der Marktwerttabelle der Kader sind beide Teams ganz oben angesiedelt: Die Fortuna führt mit 35,84 Millionen Euro die Marktwerttabelle an. Nürnberg liegt mit 21,68 Millionen Euro Kaderwert auf dem vierten Platz (Quelle: Transfermarkt.de). Doch in der Tabelle der Zweiten Liga sieht das ganz anders aus: Düsseldorf ist Siebter, die Franken waren vor dem Spieltag sogar nur Dreizehnter.