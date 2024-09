Am Samstag gegen den 1. FC Köln Wie Fortuna trotz Tabellenführung zum Außenseiter wird

Was Thioune nicht laut sagt: So ganz ungelegen kommt es der Fortuna und ihrem Cheftrainer logischerweise nicht, wenn der Gast sich selbst vor dem samstäglichen Gang in die Stockumer Arena einen kleinen Rucksack aufbürdet. Wobei Thioune abseits dieser Übung im verbalen Schattenboxen durchaus die Qualitäten des aktuellen Tabellenachten aus Köln anerkennt und vor diesen warnt: „Inhaltlich ist Köln mit das Beste, was ich gesehen habe in dieser Saison. Auch wenn an den Ergebnissen nicht immer abzulesen ist, welche Dominanz der FC in seinen Spielen ausgeübt hat.“