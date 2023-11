1:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden Dieser Rückstand war auch für Fortuna zu viel

Düsseldorf · Gleich zweimal hatte der Zweitligist in den vergangenen beiden Wochen einen klaren Rückstand noch in einen Sieg verwandeln können. Doch das 4:3 gegen Kaiserslautern und das 6:3 in Unterhaching fand keinen Nachfolger. Beim 1:3 gegen Wehen Wiesbaden offenbarte die müde Fortuna große Defensivschwächen.

03.11.2023, 20:42 Uhr