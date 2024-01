Fortuna beißt sich die Zähne aus 1:2 gegen St. Pauli – Anschlusstreffer von Tzolis kommt zu spät

Es kam allerdings noch dicker, denn die Gäste aus dem Norden blieben eiskalt und bauten ihren Vorsprung aus. Manolis Saliakas durfte unbedrängt flanken und Kapitän Andre Hoffmann ließ Hartel in seinem Rücken völlig unbedrängt einköpfen. Das 0:2 zur Pause ging völlig in Ordnung, weil Fortuna in der ersten Hälfte zwar deutlich mehr Ballbesitz hatte, allerdings mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mal in die Nähe des St.-Pauli-Tores kam. Die „Kiezkicker“ verdichteten die gefährlichen Räume unglaublich diszipliniert, während sie sich in der Offensive auf Hartel und den kaum zu stoppenden Oladapo Afolayan verlassen konnten.