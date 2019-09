1:2 bei der Eintracht : Fortuna verliert Partie in Frankfurt kurz vor Schluss

Frankfurt Es war eine völlig andere Düsseldorfer Fortuna als bei der 1:7-Pleite in Frankfurt in der Vorsaison. Ein Punkt war greifbar nahe, doch dann erzielt Goncalo Paciencia doch noch den Siegtreffer für die Eintracht.

Es war Zeit für das Comeback von Dawid Kownacki in der Startelf, meinte Trainer Friedhelm Funkel. Allerdings stellte der Coach den polnischen Nationalstürmer nicht auf dessen Lieblingsposition in der vordersten Spitze, sondern beorderte ihn auf den linken Flügel. Dort sollte er gemeinsam mit seinem Pendant auf der rechten Seite, Erik Thommy, mit schnellen Antritten hinter die gefürchtete Frankfurter Pressing-Linie kommen. Und damit bei dieser offensiven Denkweise das Risiko nicht zu groß wurde, baute Funkel hinter dem Angreifer-Trio, das durch Mittelstürmer Rouwen Hennings ergänzt wurde, einen routinierten Riegel auf: Kapitän Oliver Fink, sein Vize Adam Bodzek und US-Nationalspieler Alfredo Morales gingen mit der Hauptaufgabe ins Spiel, die Eintracht-Offensivmaschine zu stoppen.

Interessant war auch eine Personalie auf der Reservebank. Dort nahm zum ersten Mal seit fast genau einem Jahr in einem Ligaspiel wieder Diego Contento Platz. Der frühere Münchner konnte damit endlich einen Schlussstrich unter eine lange Leidenszeit ziehen, die im vergangenen Sommer mit einem Kreuzbandriss im Testspiel gegen den KFC Uerdingen begonnen hatte. Durch die Magen-Darm-Erkrankung des Österreichers Markus Suttner wurde ein Kaderplatz für Contento frei. Keinen solchen erhielt bei der Eintracht Stürmerstar Ante Rebic, der die Hessen offenbar kurz vor Schließung des Transferfensters am Montag doch noch in Richtung Italien verlassen will.

Daran lag es jedoch sicher nicht allein, dass die Hessen zunächst längst nicht so ins Rollen kamen wie bei ihrem 7:1-Sieg in der vergangenen Saison. Fortuna zeigte eine vollkommen andere Körpersprache als damals, gewährte den Gastgebern zwar ein Plus an Ballbesitz, gestattete ihnen aber keinerlei Bewegungsfreiheit in den gefährlichen Räumen. Die Funkel-Truppe hielt voll dagegen, agierte mutig und verbuchte auch die ersten im Ansatz vielversprechenden Szenen.