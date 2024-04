1:1 im Topspiel der 2. Liga Fortuna muss mit einem Punkt auf Schalke leben

Daniel Thioune machte am Tag vor dem Auswärtsspiel in Gelsenkirchen einen mächtig angeschlagenen Eindruck. Der 49-Jährige war stark verschnupft. Dieses Spiel, so der Cheftrainer von Fortuna, wolle er sich aber nicht nehmen lassen. Am Spielfeldrand auf Schalke war indes von Schlappheit nichts zu spüren. Thioune machte Meter für Meter innerhalb seiner Coachingzone, versuchte sein Team gegen die Königsblauen zu dirigieren. Am Ende beendete er seinen Arbeitstag mit einem 1:1.