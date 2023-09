1:1 dank Tzolis-Treffer Fortuna verteidigt gegen Hannover ihre Tabellenführung

Bezeichnend dafür war unter anderem der Auftritt von Engelhardt, der in den vergangenen Wochen zweifelsohne stark aufgetrumpft hatte, seinen Fehler vor dem 0:1 aber in der Folge wie eine bleierne Last mit sich herumschleppte. Allerdings leistete sich auch Shinta Appelkamp einige ungewohnte Schnitzer, was in der Summe dazu führte, dass Fortuna erstens aus dem zentralen Mittelfeld ihre Flügel kaum zu bedienen wusste – wobei sich Christos Tzolis zusätzlich der Sonderbewachung von Jannik Dehm erfreute) – und zweitens in genau jenem Mannschaftsteil die Absicherung vor der Viererkette fehlte.