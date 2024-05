1:1 bringt Holstein in die Bundesliga Direkter Aufstieg für Fortuna nach Remis in Kiel so gut wie abgehakt

An der Kieler Förde konnte Fortuna deshalb ohne Blick in den Rückspiegel voll auf Sieg spielen, um sich für den letzten Spieltag am kommenden Wochenende ein Fernduell-Finale mit den Norddeutschen zu erkämpfen und weiterhin die direkte Bundesliga-Rückkehr schaffen zu können. Die Wahrscheinlichkeit dafür sank im Holstein-Stadion jedoch auf ein Minimum: Während den Norddeutschen das 1:1 in einer erstklassigen und unterhalsamen Partie an der Förde zum ersten Bundesliga-Aufstieg ihrer Geschichte reichte, könnte ihnen der FC St. Pauli schon am Sonntag mit einem Punktgewinn gegen den SV Wehen Wiesbaden folgen. Die Düsseldorfer müssten dann definitiv in die Relegation.