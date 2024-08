1:0 gegen Hannover Schmidt schießt Fortuna vorübergehend an die Tabellenspitze

Zu diesem Zeitpunkt war das Transferfenster allerdings auch noch gut anderthalb Stunden geöffnet, und einen Abgang hatte es am Freitag ja auch gegeben: Ao Tanaka hatte einen Vierjahresvertrag beim englischen Zweitligisten Leeds United unterschrieben und den Rheinländern eine Ablösesumme von vier Millionen Euro eingebracht. Ansonsten passierte in dieser Hinsicht jedoch nichts mehr; auch wenn es offenbar ein Angebot für Nicolas Gavory gegeben hatte, blieb der Franzose. Und er stand gegen Hannover sogar in der Startelf.