1:0 gegen VV St. Truiden : Fortuna holt sich Selbstvertrauen mit Testspielsieg

Düsseldorf Ohne ihre fünf aktuellen Nationalspieler und einige leicht angeschlagene Akteure fehlte den Düsseldorfern beim 1:0 gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden lange Zeit erneut die Durchschlagskraft im Angriff. Das Bemerkenswerteste blieb das Comeback von Andre Hoffmann.

Marcel Sobottka war bei Fortunas Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden auch dabei. Zwar nur in schwarzen Shorts und weißem Freizeithemd, aber immerhin. „Es geht aufwärts“, sagte der Mittelfeldspieler, der seit dem Zweitliga-Auftaktspiel beim SV Sandhausen an einer Adduktorenverletzung laboriert. „Ich kann schon wieder Sprints machen und will nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.“ Eine gute Nachricht, könnte der 27-Jährige doch damit im nächsten Punktspiel bei Erzgebirge Aue wieder zum Thema für den Spieltagskader werden.