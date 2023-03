1:0 in Regensburg Fortuna nutzt spät die Vorlagen der Konkurrenz

Die Niederlagen der vor ihr platzierten Klubs SC Paderborn und 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend hatten Fortuna Düsseldorf in der Tabelle ziemlich unerwartet wieder einige Möglichkeiten eröffnet. Der Zweitligist nutzte seine Chance, allerdings erst in der 86. Minute durch einen Foulelfmeter, den Dawid Kownacki zum 1:0-Sieg bei Jahn Regensburg verwandelte. Für höhere Ansprüche war das, was die Gäste ablieferten, aber im Grunde zu wenig.