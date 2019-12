0:5-Klatsche beim BVB : Ganz schwache Fortuna ist in Dortmund völlig chancenlos

Dortmund Nach einem mutlosen und fehlerbehafteten Auftritt unterliegen die Düsseldorfer bei Borussia Dortmund 0:5. BVB-Trainer Lucien Favre festigt damit seine Position, während Fortuna ernste Probleme bekommen wird, wenn diese desolate Verfassung sich wiederholt.

Was hatten sich die Profis von Fortuna Düsseldorf nicht alles vorgenommen: Mutig wollten sie bei Borussia Dortmund auftreten, aus einer gesicherten Abwehr heraus immer wieder ihre Chancen suchen. Es blieb beim Vorhaben, die Umsetzung ging gründlich daneben. Nach einer äußerst schwachen Vorstellung verlor die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gegen einen allerdings auch wie entfesselt stürmenden BVB auch in der Höhe verdient 0:5. Besonders wichtig war dieses Ergebnis für den Trainer der Platzherren, Lucien Favre, der nun wieder etwas fester im Sattel sitzen dürfte.

So wenig Gelb gibt es auf dem Rasen des Dortmunder Stadions selten zu sehen. Allein die Torhüter Roman Bürki (BVB) und Zack Steffen trugen jeweils einen gelben Dress, zudem einige Spieler noch Schuhe in dieser Farbe. Doch die Borussen selbst liefen komplett in Schwarz auf – in ihren „Kohle-und-Stahl“-Sondertrikots, die zum 110-jährigen Bestehen des Vereins aufgelegt wurden. Somit unterschied sich Fortuna in ihren weißen Heimjerseys optisch sehr deutlich von den Gastgebern, und das galt in den Anfangsminuten auch für die Spielweise. Dortmund machte richtig Druck, Fortuna agierte sehr abwartend und sicherte erst einmal den eigenen Kasten.