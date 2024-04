Beim 0:4 in Leverkusen Wie Fortuna das Opfer ihres eigenen Mutes wurde

Der Traum vom DFB-Pokalfinale in Berlin ist vorbei. Auch Fortuna konnte am Mittwochabend nicht die erste Mannschaft Europas werden, die Bayer Leverkusen in dieser Saison eine Niederlage zufügt. Die Düsseldorfer versuchten es im Pokal-Halbfinale mit dem Rezept, mutig mitzuspielen, doch das ging komplett nach hinten los. Am Ende stand eine deutliche 0:4-Niederlage.