0:2-Niederlage im Testspiel Fortuna setzt Casting gegen Almere in den Sand

Einen Testkick in der Länderspielpause hatte es über einen längeren Zeitraum nur sehr selten gegeben. Zu dünn war der Kader von Zweitligist Fortuna oft aufgrund von internationalen Abstellungen, verletzungsbedingten Ausfällen oder Rekonvaleszenten, die Trainer Daniel Thioune dann lieber zwecks Spielpraxis zur „Zwoten“ geschickt hatte. Diesmal ging das allerdings nicht, weil auch die Regionalliga am Wochenende pausiert. Deshalb empfingen die Düsseldorfer am Mittwochmittag den niederländischen Erstligisten Almere City FC auf dem Trainingsgelände im Arena-Sportpark und verlor verdient mit 0:2.