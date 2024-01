0:2-Niederlage im Testspiel NEC Nijmegen zeigt Fortuna die Grenzen auf

Für Groundhopper dürfte das Estadio José Burgos de Quintana in Coín ein echter Leckerbissen sein. Für alle anderen ist es vor allem ein Fußballplatz irgendwo im Nirgendwo in den Bergen an der Costa del Sol. Daniel Thioune wird es vor allem als den Ort in Erinnerung behalten, an dem er noch einmal eindrucksvoll vorgeführt bekommen hat, dass mit großen Teilen seiner Belegschaft eine Dreierkette nicht umsetzbar ist.