Dreierkette, Sturmflaute, Personal So ordnet Fortuna-Trainer Thioune die Testspiel-Pleite gegen Almere ein

„Alles in allem war ihr Auftrag erstmal, dass sie sich reinhauen und ordentlich Gas geben“, sagte der Trainer. „Insbesondere Christoph kann man nie einen Vorwurf machen, er marschiert ohne Ende. Ab und zu hat er dann wahrscheinlich so viel Laktat in den Beinen, dass die letzte Qualität im Abschluss fehlt.“ Mit dieser Konsequenz müsse man leben, ergänzte er. Vermeij sei darüber hinaus „ein bisschen erkältet“ und Marlon Mustapha nach seiner Startelf-Premiere beim 4:0 in Osnabrück am Freitag „noch sehr müde“ gewesen.