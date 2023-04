0:2 beim 1. FC Nürnberg Fortuna verliert nach krass enttäuschender Vorstellung

Shinta Appelkamp durfte mal wieder ans Werk. Zum ersten Mal seit dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am 4. März beorderte Fortunas Trainer Daniel Thioune den 22-Jährigen wieder in die Startelf – durchaus ein gutes Omen, denn jene Partie hatten die Düsseldorfer 1:0 gewonnen. Diesmal sollte Appelkamp jenen Schuss mehr an spielerischer Qualität ins Mittelfeld bringen, den Thioune beim 1:0-Erfolg über Spitzenreiter SV Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag ein wenig vermisst hatte.