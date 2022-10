0:1 bei Darmstadt 98 : Für Fortuna bleibt in fremden Stadien nichts zu holen

Darmstadt Vor 15.850 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor hat sich die triste Auswärtsserie der Düsseldorfer weiter verlängert. Fortuna verlor das vermeintliche Topspiel der Zweiten Liga, in dem beide Offensivreihen über weite Strecken enttäuschten, mit 0:1.

Eine Serie musste an diesem Samstag eigentlich reißen: entweder Fortunas Durststrecke auf fremden Plätzen, wo es seit dem Saisonauftakt in Magdeburg keinen Sieg mehr für sie gegeben hatte, oder ihre stolze Bilanz gegen den SV Darmstadt 98, gegen den sie neun der zurückliegenden zehn Duelle gewonnen hatte. Es wurde Zweitere: Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune verlor ein unter dem Strich mäßiges, weil in der Offensive enttäuschendes Zweitliga-Topspiel 0:1.

Für die Startformation hatte Thioune den Siegern von Bielefeld vertraut. Am „Bölle“ schickte er die Elf ins Rennen, die nach Jordy de Wijs‘ Rippenbruch auf dem Rasen gestanden hatte – also Tim Oberdorf anstelle des verletzten Niederländers und ansonsten die Zehn, die auch beim 4:1 gegen die Ostwestfalen begonnen hatte. Kontinuität also als Waffe gegen die gefürchtete Angriffspower der Darmstädter.

Somit blieb auch Marcel Sobottka anfangs draußen, der seine muskulären Probleme überwunden hatte und eigentlich zu den absoluten Konstanten bei Fortuna gehört. Doch einen aus dem Trio Sobottka, Jorrit Hendrix und Ao Tanaka muss es derzeit einfach treffen, und da war der zuletzt zwangsweise pausierende Vizekapitän allein aus diesem Grund die nächstliegende Wahl.

Am Spielsystem der Düsseldorfer hatte sich ebenfalls nichts Wesentliches verändert, außer, dass sie deutlich defensiver agierten als noch gegen Bielefeld. Dies freilich auch notgedrungen, da Darmstadt die Partie mit viel Druck anging. Das Selbstbewusstsein eines Tabellenzweiten war den Südhessen zu Beginn voll anzumerken, und Thiounes Team musste zunächst einmal viel investieren, um überhaupt dagegenzuhalten.

Diese Anfangsphase überstand es allerdings schadlos und initiierte in der Folge selbst einige Attacken, oft mit Michal Karbownik als Ausgangspunkt. Zu Abschlüssen kam es jedoch kaum, schon gar nicht zu wirklich gefährlichen; die Defensivreihen hatten das Geschehen auf beiden Seiten weitgehend im Griff, bei Fortuna mit Oberdorf als herausragendem Akteur. Bitter dann, dass kurz vor der Pause Hendrix mit einer Fußverletzung ausscheiden musste – der nächste auf der langen Ausfallliste.

Bitter vor allem deshalb, weil der Niederländer bis dahin einen guten Auftritt hingelegt und maßgeblich zum ordentlichen, wenn auch nicht überragenden Vortrag Fortunas in der torlosen ersten Hälfte beigetragen hatte. Dies blieb dann unverändert die Überschrift über den zweiten Durchgang: ordentlich, aber doch ein ganzes Stück weg von gut. Dafür waren einfach zu viele Stockfehler in diesem vermeintlichen Spitzenspiel, in dem weder Tabellenzweiter noch -vierter in der Offensive Topform auspackten.

In der 72. Minute wurde dann eine Partie, die im Grunde nur mit einem 0:0 hätte enden dürfen, doch noch entschieden. Bei der ersten nennenswerten Chance der Darmstädter durch Marvin Mehlem hatte Torhüter Florian Kastenmeier noch zur Ecke klären können, diese verteidigten die Düsseldorfer dann jedoch komplett unzureichend. „Lilien“-Innenverteidiger Patric Pfeiffer köpfte zum 1:0 ein und verlängerte damit Fortunas triste Auswärtsserie.