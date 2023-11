0:1 im Verfolgerduell der Zweiten Liga Fortuna geht bei Greuther Fürth wieder einmal leer aus

Fürth · Es gibt Stadien, da ist für einen Fußballverein einfach nichts zu holen. Der Sportpark Ronhof in Fürth ist für Fortuna Düsseldorf so ein Stadion. Seit 2012 haben die Rheinländer dort nur verloren – am Sonntag zum achten Mal in Folge. Das verdiente 0:1 im Verfolgerduell schmerzt enorm.

12.11.2023 , 15:56 Uhr