Remis gegen Karlsruhe Darum war Fortunas Nullnummer kein Misserfolg

Meinung | Düsseldorf · Schön war es nicht, was die 36.103 Zuschauer am Samstagmittag in der Arena zu sehen bekamen. Aber es gibt ein paar Aspekte am 0:0 der Fortuna gegen den Karlsruher SC, die Zuversicht für die kommenden Wochen zulassen. Welche das sind. Was andererseits unbedingt besser werden muss.

11.08.2024 , 07:02 Uhr