0:0 gegen Karlsruhe Fortuna enttäuscht bei ihrer Saison-Heimpremiere

„Ich trage mich schon ein wenig mit dem Gedanken, Tim vielleicht in die Anfangself zu nehmen“, hatte Thioune ungewohnt offen bereits in der Woche vor dem Spiel gesagt. Rossmann hatte diesen Gedanken mit seinem Treffer zum entscheidenden 2:0 am Böllenfalltor befeuert, und so machte Zugangskollege Danny Schmidt (von Mainz 05 II gekommen) Platz für den 20-Jährigen. Keine leichte Entscheidung für den Trainer, der Schmidt für dessen Leistung in Darmstadt zu Recht gelobt hatte.