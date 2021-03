0:0 in Sandhausen : Fortuna verpasst ganz wichtige Punkte

Sandhausen Überlegen gespielt, etliche Torchancen herausgearbeitet – und trotzdem nicht gewonnen. Das 0:0 beim abstiegsgefährdeten SV Sandhausen schmerzt Fortuna Düsseldorf sehr und ist definitiv zu wenig im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Die Spieler von Fortuna Düsseldorf konnten es nach dem Schlusspfiff einfach nicht fassen. Da hatten sie die Zweitliga-Begegnung beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen fast über die kompletten 90 Minuten dominiert und sich auch mehrere klare Torchancen herausgearbeitet – und am Ende dann trotzdem nicht gewonnen. 0:0 stand auf der Anzeigetafel, doch um weiter eine echte Chance im Aufstiegsrennen zu haben, hätten es für die Truppe von Trainer Uwe Rösler schon unbedingt drei Zähler sein müssen.

Die letzten Vorbereitungen auf die Partie hatten mit einer sehr schönen Geste begonnen. Fortunas Spieler machten sich auf dem Rasen des Hardtwaldstadions in schwarzen T-Shirts mit der Rückennummer 18 und dem Schriftzug „Pledl“ warm. Ein ganz besonderer Gruß an Flügelspieler Thomas Pledl, der sich beim 3:1 über den 1. FC Nürnberg so schwer am Knie verletzt hatte, dass er mindestens acht Monate lang ausfallen wird.

Doch auch die Gastgeber hatten eine Geste parat – genauer gesagt ihre Fans. Rund 90 Minuten vor dem Anpfiff hatten sich rund 150 Sandhäuser Anhänger in voller schwarz-weißer Montur vor dem Stadion versammelt. Als der Mannschaftsbus des SVS einfuhr, begrüßten sie die Spieler mit tosendem Applaus und winkten heftig – um dann wenige Minuten später allesamt brav wieder nach Hause zu gehen. Das nennt man moralische Unterstützung im Abstiegskampf.

Sportlich musste Fortuna nur mit einem 19-Mann-Kader zurechtkommen. Mittelfeldspieler Alfredo Morales hatte die Busreise in die Kurpfalz am Freitag zwar trotz Wadenproblemen mit angetreten, musste dann am Samstagmorgen aber doch passen. In der Startelf hätte er allerdings ohnehin nicht gestanden, da besetzten Adam Bodzek und Marcel Sobottka wie erwartet die Plätze in der Schaltzentrale. Außen setzte Rösler auf volle Offensive: Dawid Kownacki über rechts und Kristoffer Peterson über links sollten von Beginn an Druck machen und versuchten dies auch permanent.

So entwickelte sich in der ersten Hälfte ein sehr einseitiges Spiel. Fortuna drängte mit fast allen Spielern nach vorn, erarbeitete sich auch klare Chancen – doch weder bei Kopfbällen von Rouwen Hennings, Kevin Danso und Andre Hoffmann noch bei Schüssen von Matthias Zimmermann und Leonardo Koutris fand der Ball den Weg ins Netz.

Phasenweise rauften sich die Reservisten und das Trainerteam auf der Bank die Haare; so viel Druck entwickelten die Düsseldorfer auf die ersatzgeschwächte Deckung der Sandhäuser, ohne dass sich das zahlenmäßig niederschlug. Pech zudem, dass Schiedsrichter Robert Kampka bei einer umstrittenen Szene nach einem Schuss von Kenan Karaman kurz vor der Pause nicht auf Elfmeter für Fortuna entschied. Dem Ex-Duisburger Gerrit Nauber war der Ball an den ausgestreckten Arm geflogen.

Knüppeldick kam es dann in der 52. Minute. Zunächst scheiterte Karaman völlig freistehend an Torhüter Stefanos Kapino, den Nachschuss von Peterson lenkte der Keeper dann an die Latte.

Fortuna blieb spielbestimmend, aber solche klare Gelegenheiten gab es in der Folge nicht mehr. Der letzte Pass kam oft nicht an, Abschlüsse wurden geblockt oder falsche Entscheidungen getroffen. Auch dass Florian Kastenmeier bei einer Ecke nach vorn kam, half nicht mehr. So fehlten unterm Strich zwei wichtige Punkte – im Aufstiegsrennen wird es nun immer schwieriger.

Statistik:

Sandhausen: Kapino - Diekmeier, Nauber, Röseler, Klingmann - Bachmann - Zenga, Biada (76. Nartey), Halimi (63. Taffertshofer) - Behrens, Esswein (87. Keita-Ruel). - Trainer: Kleppinger

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Danso, Koutris (69. Hartherz) - Bodzek (70. Prib), Sobottka - Kownacki, Peterson (70. Borrello) - Hennings, Karaman. - Trainer: Rösler

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: keine

Beste Spieler: Kapino, Nauber - Zimmermann, Danso

Gelbe Karten: Zenga, Behrens (5), Nartey (6), Kapino (2) - Andre Hoffmann (6), Hennings (3)

Torschüsse: 4:19

Ecken: 4:12

Ballbesitz: 47:53 %