Nach fünf sieglosen Spielen Mansfeld schießt Fortunas U23 zum 3:2-Erfolg in Straelen

Und schon nach vier Minuten ging er zum ersten Mal auf: Monteiro erlief einen Steckpass an der Grundlinie, bediente Kalonji am zweiten Pfosten, und der ehemalige U19-Kapitän lenkte den Ball gekonnt zur frühen Führung unter die Latte. Es kam allerdings noch besser, denn auch der nächste ernstzunehmende Torschuss saß, weil sich das letzte Puzzleteil des Offensivplans ebenfalls früh fügte. Nicolas Hirschberger, der mit Routinier Adam Bodzek die Doppel-Sechs bildete, um an dessen Seite die Strippen zu ziehen, schickte Monteiro auf die Reise. Den folgenden Querpass spitzelte Mansfeld im Fünfmeterraum über die Linie; 2:0 nach zwölf Minuten.