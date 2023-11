Fortuna startet in die Fürth-Woche Gavory zurück auf dem Platz, Vermeij verlässt das Krankenhaus

Eigentlich, so war der Plan, sollte der Linksverteidiger schon beim 6:3-Pokalsieg in Unterhaching am vergangenen Dienstag sein Startelf-Comeback feiern, nachdem Emmanuel Iyoha ihm zuvor den Rang abgelaufen hatte. „Nicolas hatte in den vergangenen Wochen nicht so viel Platzzeit, weil ich der Überzeugung war, dass wir stabil waren und ja auch gute Ergebnisse eingefahren haben.“