Schwere Verletzung befürchtet Diese Ausfallzeit droht Fortunas Mega-Talent Daniel Bunk

Er ist eine riesige Talent-Hoffnung für die Fortuna. Nun bangt man sowohl in Flingern als auch in Stockum um den 19-jährigen Daniel Bunk. Der Mittelfeldmann war am Ende der ersten Halbzeit beim 5:0 Kantersieg in einen Zweikampf mit einem Velberter geraten, bei dem er sich wohl schwerwiegend an der Schulter verletzt hat.