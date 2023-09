Team erneut Meister geworden Zukunft der Amputierten-Mannschaft von Fortuna noch nicht gesichert

Dabei kam ihnen sicher auch der Heimvorteil zugute. Denn das Finale wurde am Flinger Broich auf dem Helmut-Pöstges-Platz ausgetragen. Die Methode des Ausscheidungswettkampfs in Flingern war eine Premiere für die noch junge Liga, bei der in dieser Saison erstmals vier Mannschaft antraten. Zu Beginn des Spielbetriebes 2021 waren es mit Anpfiff Hoffenheim, der Spielgemeinschaft Nord-Ost – bestehend aus Spielern der Sportfreunde Braunschweig, des Hamburger SV und von TeBe Berlin – und der Düsseldorfer Abteilung drei Teilnehmer.