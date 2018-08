Funkel sah sich das Geschehen an der Seite von Ovid Hajou an, der bei Fortuna hospitiert. Hajou hatte zuletzt als Co-Trainer in Ingolstadt gearbeitet, machte in seiner Aktivenzeit drei Zweitligaspiele für LR Ahlen. Für den Klub spielte er von 2002 bis 2006. Danach wechselte er zu den Sportfreunden Lotte, wo er Anfang 2008 Co-Trainer unter Maik Walpurgis wurde. Mit ihm ging er dann nach Ingolstadt.