Fortunas Auftaktgegner : Sandhausen holt Ersatz nach Abgang von Top-Scorer

Düsseldorf Fortuna gastiert weniger als zwei Wochen zum eigenen Auftaktspiel in der Zweiten Liga beim SV Sandhausen. Die haben sich nun mit einem neuen Torjäger verstärkt. Um wen es sich handelt.

Testroet hatte seit 2018 in Aue gespielt und kam in 99 Einsätzen auf 37 Treffer. Sein ursprünglich bis 2023 gültiger Vertrag im Erzgebirge war zuvor einvernehmlich aufgelöst worden. „Ich hatte ein sehr präzises und intensives Gespräch mit den Trainern und Mikayil Kabaca. Es war vom ersten Moment an hochinteressant und ich habe mich sehr über die Wertschätzung gefreut. Dann ging alles sehr schnell und ich bin jetzt quasi schon auf dem Weg ins Trainingslager. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Sandhausen und diese 2. Liga, hoffentlich wieder mit vielen Fans im Stadion“, sagt Testroet.