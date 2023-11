Bei 3:5-Spektakel gegen Fortuna Diesen Riesen-Zoff hat es bei Schalke gegeben

In der Halbzeit hatte der Belgier versucht, sein Team in der Kabine noch einmal wachzurütteln. Entsprechend laut, so wird berichtet, soll es denn dann auch geworden sein. „Das ist normal“, sagt er. Immerhin ist seine schnell mit 0:3 zurückliegende Mannschaft besser ins Spiel gekommen, erzielte drei Tore durch Marcin Kaminski, Tomas Kalas und Bryan Lasme, doch Düsseldorf konterte, und am Ende stand es 5:3. Ein Spektakel für Rot-Weiß, eine Tragödie für Königsblau.