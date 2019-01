Nach Vertrags-Theater: Fortuna-Fans feiern Funkel am Flughafen

Düsseldorf Friedhelm Funkel soll Fortuna-Trainer bleiben. Vom Tisch ist das Theater um seine Vertragsverlängerung damit aber noch nicht. Mit Sprechchören haben Fans die Fortuna am Flughafen empfangen. Für den Trainer gab es Applaus, für den Vorstandsboss Pfiffe.

Etwa 100 bis 150 Fans haben Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel am Düsseldorfer Flughafen einen warmen Empfang bereitet. Nachdem die Maschine der Mannschaft aus Malaga am Samstagmittag am Airport gelandet war, warteten die Änhänger der Fortuna im Ankunftsbereich. „Friedhelm! Friedhelm Funkel! Schalalalalala. Friedhelm! Friedhelm Funkel!“, sangen sie. „Schalalalalala.“ Ein Mann hatte ein Schild gebastelt: darauf ein Zeichen der Fortuna und in groß der Schriftzug „Pro FF“.