Scharfe Regel des Verbands Darum wurde Fortuna-Trainer Thioune von der Uefa abgewiesen

Doch auch rund um die Trainingsstätte bringt die EM massive Einschränkungen für den Verein mit sich. Wie intensiv sie wirklich sind, darüber wollte der Klub auf Anfrage keine Angaben machen. Kylian Mbappe und David Alaba können jedenfalls schon mal die Sporttasche packen. Die Arena ist für das erste Spiel in Düsseldorf so gut wie bereit: Am 17. Juni treffen die Mannschaften aus Frankreich und Österreich im Stadion der Landeshauptstadt aufeinander.