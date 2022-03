Irre Szenen in den Niederlanden : Okoye äußert sich erstmals nach Platzsturm und rassistischen Beleidigungen

Maduka Okoye (r.) im verbalen Schlagabtausch mit einem Arnheimer Flitzer. Der Torhüter musste sich während des Spiels einiges gefallen lassen. Foto: IMAGO/Pro Shots

Exklusiv Düsseldorf Am vergangenen Freitag kam es im Ligaspiel zwischen Vitesse Arnheim und Sparta Rotterdam zu unwürdigen Vorfällen. Spieler wurden beleidigt und bedroht, der Platz wurde gestürmt. Mittendrin im Geschehen: der Düsseldorfer Maduka Okoye. Was er zu den Vorkommnissen sagt.

Es waren keine schönen Szenen, die sich am Freitagabend in der niederländischen Eredivisie abspielten. Während der Partie zwischen Vitesse Arnheim und Sparta Rotterdam kam es zu Zuschauer-Ausschreitungen. Gegenstände flogen auf das Spielfeld, es hagelte rassistische Beleidigungen. Auch Feuerwerkskörper wurden gezündet. Mittendrin im Geschehen: der Düsseldorfer Maduka Okoye.

Die Begegnung wurde in der Nachspielzeit endgültig beim Stand von 1:0 für Rotterdam abgebrochen. Gästekeeper Okoye war von einem Becher an der Schulter getroffen worden und mehrfach rassistisch beleidigt worden. „Ich habe so etwas noch nie erlebt. So etwas kannte ich bislang nur aus dem Fernsehen“, sagt er nun im exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion.

Der 22-Jährige war wohl auch deshalb Opfer einiger nicht hinnehmbarer Fan-Parolen, da er zuvor eine überragende Leistung zeigte. Vitesse fand einfach keinen Weg vorbei an dem Torhüter, der an diesem Abend mehrere Weltklasse-Paraden zeigte. Auch einen Elfmeter konnte er abwehren. „Diese sogenannten Fans wussten wohl nicht, dass mich das nur noch mehr pusht. Mich hat das nur noch heißer gemacht“, sagt Okoye.

Der Hass gegen Okoye ging sogar so weit, dass ein Fan kurzerhand auf das Spielfeld stürmte und auf den Rotterdamer Torhüter losgehen wollte. Doch Okoye zeigte in dieser bedrohlichen Situation keinerlei Angst – und verleitete den verirrten Fan schlussendlich dazu, Reißaus zu nehmen. „Ich habe ihn nur gefragt, was er denn eigentlich vorhat. Er kam ja auf mich zugestürmt, als wolle er mich gleich schlagen“, erklärt Okoye. „Am Ende scheint er sich dann aber doch umentschieden zu haben – Glück für ihn, möchte ich meinen.“

Nach dem Spielabbruch spricht vieles dafür, dass die Partie zugunsten von Sparta gewertet wird. Es wären drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Ich blicke sehr optimistisch auf die kommenden Spiele. Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir in dieser Liga bleiben“, glaubt Okoye, der nach dieser Saison zum englischen Premier-League-Klub FC Watford wechselt.