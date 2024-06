Am Freitag geht’s los Kein Tzolis, kein Johannesson – so viel Fortuna steckt trotzdem in der EM

Kaan Ayhan schaffte mit Fortuna seinerzeit den Aufstieg in die Bundesliga und verbrachte insgesamt vier Jahre am Rhein. 121 Pflichtspiele absolvierte er in dieser Zeit, mit seinem Kopfballtor am letzten Spieltag der Saison 2017/18 sicherte er seinem Team die Zweitliga-Meisterschaft. Seine EM-Teilnahme mit der Türkei stellt gleichzeitig die Rückkehr in seine Heimat dar. Ayhan ist ein Kind des Ruhrgebiets und durchlief die Jugendabteilungen von Schalke 04. Mit der türkischen Nationalmannschaft gastiert er für zwei Turnier-Partien beim Revier-Rivalen in Dortmund.