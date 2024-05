„Das Größte, was du als Stadionsprecher erleben kannst“ André Scheidt ist Düsseldorfs Stimme der Fußball-EM

Es gibt Namen, die sind echte Zungenbrecher. Der von Fußball-Profi Dayotchanculle Upamecano gehört dazu. In gut drei Wochen wird der Bayern-Star mit der französischen Nationalmannschaft in der Düsseldorfer Arena antreten. Dann bestreitet das Team gegen Österreich sein erstes Spiel der Euro 2024. Und auch wenn Upamecano vergleichsweise einfach „Dayot“ gerufen wird, wird sich mindestens einer noch sehr genau mit der richtigen Aussprache beschäftigen: André Scheidt. Er ist bekannt als Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf. Bei der Fußball-EM wird seine Stimme in gleich zwei Stadien zu hören sein. So ist er während des Turniers nicht nur Sprecher in der Landeshauptstadt, sondern auch in Köln.