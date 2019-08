Kaan Ayhan: Stand gut in der Innenverteidigung, erkannte oft schon früh, was der angreifende Spieler vorhatte und konnte das vereiteln. Das Spiel nach vorne hatte noch einige Stolperer, die Pässe kamen nicht immer so wie geplant. Dafür trug er sich in der 64. Spielminute in die Torschützenliste ein. Note 2