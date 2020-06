Kaan Ayhan: War in den ersten Minuten präsent, versuchte auch das Offensivspiel anzukurbeln, fand aber keine Anspielpartner in den vorderen Reihen. Hatte die beste Fortuna-Chance im ersten Durchgang per Kopfball nach einer Ecke. Wie er vor dem 0:2 in den Kopfball gegen Gentner geht, ist eines Bundesliga-Abwehrspielers unwürdig.

Note: 5