Andre Hoffmann

Hat sich wieder komplett in die Abwehr gespielt und füllt seine Rolle sehr souverän aus. Hat an der Seite von Kevin Danso nur wenig Spielraum für die gegnerische Offensive zugelassen. Was noch nicht so optimal klappt: Das Stellungsspiel in engen Situationen. Da sieht es mitunter was vogelwild aus. Noch Luft nach oben. Aber schon auf ordentlichem Niveau.

Note: 2-