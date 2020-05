Kevin Stöger

Der Mittelfeldspieler versuchte in der ersten Hälfte mehrfach, das Spiel an sich zu reißen, aber er kam dabei lange Zeit nicht durch den dichten Abwehrriegel der Gäste hindurch. Sein knallhart getretener Freistoß, den Markus Schubert in der 63. Minute nur noch so eben erwischte, leitete den Ausgleich von Rouwen Hennings ein.

Note: 3-