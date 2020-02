Kaan Ayhan

Auf den Abwehrchef war wie immer Verlass, ging den Gegner früh an, las die Angriffe und entschärfte sie unter anderem mit gutem Kopfballspiel. Versuchte später das Spiel von hinten heraus aufzubauen, was nicht immer gelang. Ein raffiniert getretener Freistoß in der 79. Minute landete zum 1:0 im Frankfurter Tor.

Note 3+