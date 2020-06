Kaan Ayhan

Nach seiner Gelbsperre gegen Bayern München kehrte der türkische Nationalspieler auf seinen Posten zurück. Stand in der ersten Hälfte gut in der Abwehrformation, leistete wertvolle Aufbauarbeit – wurde in der zweiten Hälfte etwas offensiver. Kam beim 1:2 dann aber zu spät zum Mann.

Note 4+