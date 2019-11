Rouwen Hennings

Stellte sich ganz in den Dienst der Mannschaft, war viel in Bewegung, lief die Kölner früh an. Verlängerte einen Kaan-Kopfball per Kopf an den Außenpfosten. Konnte dann noch einen Foulelfmeter souverän zur 1:0-Führung einnetzen.

Note 2