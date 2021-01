Florian Kastenmeier

Bekam kaum Gelegenheit, sich unter Beweis zu stellen. Hatte zwei kleinere Unsicherheiten, spielte aber ansonsten stark mit und initiierte durch seine weiten Abwürfe einige Kontergelegenheiten. Rettete kurz vor der Pause in höchster Not gegen Svante Ingelsson. War auch in der zweiten Hälfte stets auf dem Posten bis er in der 79. Minute einer Hereingabe unterlief und Paderborn so den Anschlusstreffer erzielen konnte.

Note: 3