Adam Bodzek

Der Kapitän mit Licht und Schatten. In den ersten 20 Minuten mit einer richtig starken Partie, danach hatte er etliche Unsauberkeiten in seinem Spiel, machte sich auch gleich bemerkbar in einer Phase, in der die Nürnberger stärker aufkamen. Fing sich aber wieder und machte es ordentlich.

Note: 3