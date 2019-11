Kaan Ayhan

Stand in der ersten Halbzeit gut auf seiner Seite der Abwehr, ließ von dort aus nichts anbrennen. Köpfte bei einer Chance nach einem Eckball Torhüter Nübel direkt in die Arme. Blieb auch später eine Bank in der Innenverteidigung und war an der Entstehung des 3:3 entscheidend beteiligt.

Note 2