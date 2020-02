Nana Ampomah Lief den Gegner früh an, störte den Spielaufbau oft erfolgreich. Vergab in der 22. Minute eine Riesenchance, als er freistehend im Strafraum über den Ball trat. Im direkten Gegenzug fiel das 1:0 für die Gladbacher. Startete noch mehrere Angriffe, die er aber nie zu Ende fuhr, wie in der 36. Minute. Zu viele Stockfehler in der Ballannahme. Note 4