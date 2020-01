Rouwen Hennings

Erneut sehr mannschaftsdienlich, war viel in Bewegung. Konnte bei einer konzentriert arbeitenden Leverkusener Abwehr aber zunächst keine Gefahr heraufbeschwören. Erst in der 63. Minute zischte eine Direktabnahme am Tor vorbei, ebenso wie nach einer Ecke in der gleichen Minute.

Note 3-