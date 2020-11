Kristoffer Peterson

Er musste auf einer für ihn ungewohnten Position in der Startelf ran. So viel zu seiner Ehrenrettung. Allerdings ist es jetzt auch nicht ganz so ungewöhnlich, dass man als Linksaußen auch einmal defensive Aufgaben erledigen muss. Für Peterson offensichtlich schon. Er konnte die Hände nicht bei sich behalten und brachte so Simon Zoller zu Fall. Der Schiedsrichter entschied zurecht auf Platzverweis und Elfmeter. Peterson wird in die Benotung nicht einbezogen – aufgrund seines kurzen Einsatzes. Ansonsten bliebe nur ein ungenügend.

Note: keine