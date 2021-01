Rouwen Hennings: Schien zu Beginn überhaupt nicht in die Partie zu kommen, hatte dann aber einen Glanzmoment als er mustergültig auf Karaman ablegte, der so durchstarteten und den Anschlusstreffer erzielen konnte. In der zweiten Hälfte war er kaum noch zu sehen. Wurde in der 69. Minute ausgewechselt.

⇥Note: 4