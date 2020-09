Kevin Danso

Das war mitunter vogelwild, was der 21-Jährige in der Innenverteidigung anbot. Es sah so aus, als müsste er sich auf dem Platz mit seinem Mitstreiter Andre Hoffmann darüber verständigen, wer eigentlich die Kommandos in der defensiven Zentrale gibt. Vielleicht war es im Nachhinein nicht die beste Idee, Adam Bodzek aus der Hintermannschaft zu nehmen. Immerhin: Danso kam besser in die Partie, wird aber noch Zeit brauchen. Note 4